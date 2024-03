Jest pierwsza kandydatka na prezydenta Torunia! To przedstawicielka Koalicji Ruchów Miejskich

Koalicja przedstawiła swoją kandydatkę podczas briefingu prasowego przed budynkiem dawnego Uniwersamu.

- Nie spotkaliśmy się tu przypadkowo - stwierdziła Magdalena Noga. - To, co widzicie za moimi plecami, to jest właśnie obraz Torunia, którego ja nie chcę. Wyobraźcie sobie, że to właśnie nasze ukochane miasto. Podoba wam się ten obrazek? Bo mnie nie. Miasta nie składają się z budynków i ulic, ale przede wszystkim z ludzi i ich marzeń. Tak pisał święty Augustyn i tak chcemy my. Nie tylko ja, bo za mną stoi silna drużyna, która jest niezwykle blisko mieszkańców. Nie będziemy państwu oferować gruszek na wierzbie. Wiemy, jakie są potrzeby torunian, bo my z nimi jesteśmy na co dzień. W naszym mieście pojawia się coraz mniej dzieci, coraz więcej jest starszych osób. Zróbmy coś w końcu, by to miasto się rozwijało, rozkwitało. Żeby chcieli tu mieszkać młodzi ludzie, zakładać tu swoje rodziny. Aby to miejsce było przyjazne każdemu mieszkańcowi. Chcemy stworzyć miejsca do odpoczynku, miejsca, gdzie pojawią się kolory. Marzy mi się, aby w mieście pojawiła się zieleń, aby był to kolor dominujący. Tego bardzo nam brakuje, bo ktoś chyba tej zieleni nie lubi. Zakładane są ogrody, trawniki, ale potem o nie się nie dba. To bez sensu. Nie proponujemy rewolucyjnych zmian, a chcemy naprawiać to, co zostało w mieście zepsute. Tak, aby za pięć lat móc państwu obiecywać trochę więcej. Doprowadzić do takiej sytuacji, by to miasto należało do mieszkańców. Zadbamy też o zwierzęta, które nie mają głosu. "Michałki" się skończyły.