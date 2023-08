Sprzątanie na zlecenie. Ile takie usługi kosztują w Toruniu i okolicach?

Odkurzanie, mycie okien, czyszczenie wanny - nie każdy ma czas i ochotę wykonywać te wszystkie czynności. Można to zlecić firmie sprzątającej bądź prywatnej osobie. Sprawdzamy, jaka jest cena porządku w naszych domach i mieszkaniach.

Nieodłącznym elementem posiadania jakiejkolwiek nieruchomości jest dbanie o to, by było w niej czysto. Nieraz ciężko jest znaleźć czas na gruntowne porządki. Sprzątanie mieszkań, domów, biur, czyszczenie kanap, mycie okien, elewacji, dachów to część usług, z których mogą korzystać torunianie. Oferty te bez problemu można znaleźć w internecie, m.in. na OLX czy Facebooku. Firmy sprzątające również posiadają swoje strony w sieci, gdzie potencjalny klient może zapoznać się z ich ofertą. My sprawdziliśmy, na co i za ile można liczyć w Toruniu i okolicach. - Sprzątanie, pełen zakres. Sprzątam domy, mieszkania, w razie potrzeby piorę i prasuję. Jestem konkurencyjna na rynku, z własnym dojazdem. Moja stawka to od 20 do 50 zł za godzinę, zależnie od zlecenia. Sprzątam doraźnie i na stałe. W Toruniu dojeżdżam za darmo, w okolicach (do 25 km) za dodatkową opłatą - brzmi jeden z anonsów znalezionych w sieci.

Nie ma jednego cennika

Co dość oczywiste, w katalogu usług porządkowych nie ma jednego cennika. Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań - metrażu do posprzątania, powierzchni okien do umycia czy liczby łóżek, na których trzeba wymienić pościel. I tu wchodzimy już w szczegóły;

w przypadku okien dzielimy je na jednoskrzydłowe (15-40 zł od sztuki),

dwuskrzydłowe (50 zł),

trzyskrzydłowe (80 zł) i balkonowe (30-60 zł).

W ofercie jest też czyszczenie porządkowanie kuchennego agd: piekarnik (30-100 zł), lodówka (50-80 zł).

Możemy też zamówić czyszczenie mebli tapicerowanych. Tu ceny kształtują się następująco: czyszczenie fotela 50 zł/szt., krzesła 10-20 zł/szt., kanapy 100-200 zł, dywanów od 150 zł.

Warto zaznaczyć, że niektórzy usługodawcy określają ceny na podstawie metrażu sprzątanego miejsca. W tym wypadku ceny najczęściej są ustalane indywidualnie, ale znajdziemy też oferty z konkretami np. podstawowe posprzątanie mieszkania do 80 m2 to 80-100 zł. Zdarzają się też płatności godzinowe. Najczęstsze stawki to 25-30 zł. Jeśli chcemy zamówić usługę sprzątania po remoncie, to ceny ustalane są indywidualnie z usługodawcą.

Pedanteria mile widziana

Bywa, że firmy lub osoby sprzątające najpierw chcą dokładnie wiedzieć, co i w jakim stanie mają do posprzątania i dopiero wtedy podają swoją cenę. Inną kwestią są środki czystości wykorzystywane przy sprzątaniu - firmy zajmujące się tym profesjonalnie najczęściej je mają. Osoby prywatne - nie. Te oczekują, że zleceniodawca zapewni im dostęp do detergentów, mopów, odkurzaczy.

A czego oczekują klienci?

- Szukam pedantycznej i skrupulatnej osoby do sprzątania domu i pomocy w ogrodzie. Praca 3 razy w tygodniu. Dom 280 mkw. Zakres obowiązków to mycie i odkurzanie podłóg, wycieranie kurzu, mycie okien w razie potrzeby oraz koszenie trawy w ogrodzie (kosiarka spalinowa). Uwaga, w domu są dwa psy. Mile widziane doświadczenie w podobnej pracy i referencje. Cena do uzgodnienia - takie ogłoszenie na jednej z platform zamieścił mieszkaniec Kaszczorka.

