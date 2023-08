Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie z pielgrzymami z diecezji toruńskiej

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików z całego świata organizowane w formie religijnego festiwalu co dwa-trzy lata. Ich inicjatorem w latach 80. XX wieku był papież Jan Paweł II. ŚDM dwukrotnie odbyły się w Polsce - w 1991 roku w Częstochowie i w 2016 roku w Krakowie. W 2023 roku miejscem spotkania młodych katolików jest Lizbona, stolica Portugalii.

Światowe Dni Młodzieży: z Torunia i okolic do Portugalii

Wśród setek tysięcy uczestników tegorocznych ŚDM jest około 160 osób z diecezji diecezji toruńskiej. W drogę do Portugalii wyruszyli autokarami 26 lipca. Po drodze nocowali w Niemczech - w Polonijnym Ośrodku Spotkań Dom "Concordia" w okolicy. Kolejnym przystankiem na trasie było Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.

W nocy z 28 na 29 lipca pielgrzymi z diecezji toruńskiej dotarli do parafii Resende w Portugalii. Znajduje się ona w miejscowości o tej samej nazwie na wschód od Porto, drugiego co do wielkości miasta w Portugalii. Parafia Resende należy do diecezji Lamego.

Młodzi z diecezji toruńskiej uczestniczyli w koncercie w sanktuarium maryjnym w Lapie. Zjedli wspólny obiad z goszczącymi w nim rodzinami. Brali też udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Resende. Jego częścią było wspólne odśpiewanie "Barki" o 21.37, czyli w godzinę śmierci św. Jana Pawła II.