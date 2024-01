Święto Trzech Króli 2024 w Toruniu: przez starówkę przejdzie orszak, będą koncerty. Znamy program!

Święto Trzech Króli to inaczej Święto Objawienia Pańskiego. Nawiązuje do historii opisanej w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W Kościele katolickim obchodzone jest 6 stycznia.

Toruń był obok Warszawy jednym z pierwszych polskich miast, które hucznie obchodzi święto Trzech Króli. Zaczęło się w 2009 roku. Było to efektem współpracy Torunia z hiszpańską Pampeluną w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Tradycją stał się przemarsz orszaku Trzech Króli przez starówkę i towarzyszące temu atrakcje. Obchody od początku cieszyły się wielkim zainteresowaniem torunian i gości miasta. Z czasem za przykładem poszło wiele polskich miast. Przerwa w świętowaniu w Toruniu była w roku 2021 i 2022, oczywiście z powodu pandemii koronawirusa.