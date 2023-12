SzafoDzielnia "Katarzynka" zniknęła z mapy Torunia. Kiedy wróci i czy w ogóle? Na jej powrót czeka wielu torunian

SzafoDzielnia w Toruniu - na jej powrót czeka wielu torunian

W 2017 roku w Toruniu powstał pierwszy „Wieszak wymiany ciepła”, czyli ogólnoświatowej akcji, której celem było zwiększanie dostępności do ubrań dla tych, którzy niekoniecznie mogli sobie na nią pozwolić. Pierwszy punkt mieścił się przy ul. Jęczmiennej. Utworzony został przez wolontariuszy i podopiecznych Stowarzyszenia Wędka. Torunianom szybko zaczął on kojarzyć się dobrze. Korzystali z niego chętnie, oddając wiele nie tylko ciepłych rzeczy i biorąc te, które wpadły im w oko. Później SzafoDzielnię (bo taką nazwę „Wieszak wymiany ciepła” otrzymał) przeniesiono pod X Liceum Ogólnokształcące. Służyła mieszkańcom miasta przez wiele lat, aż w końcu, latem br. znikła.

W mediach społecznościowych, a w szczególności na Facebooku, co jakiś czas pojawiają się pytania, gdzie teraz znajduje się SzafoDzielnia, czy została gdzieś przeniesiona albo gdzie teraz można oddać zalegające ubrania, bo jak argumentuje to wielu mieszkańców miasta: „szkoda im wyrzucić”. Każdego dnia punkt ten odwiedzany był przez około 100–130 osób. Dziennie wymieniano kilka worków ubrań, stale patrolowano miejsce. Torunianie chętnie przynosili tam także zabawki. Dziś ubrania i artykuły dla dzieci dostarczane są do siedziby Stowarzyszenia Wędka przy ul. Sukienniczej 7, lecz to nie jest rozwiązanie problemu, a raczej generuje kolejne.

Brak zgody, brak uzasadnienia

Skontaktowaliśmy się z prezesem Stowarzyszenia Wędka, Wojciechem Przybyszem, by dowiedzieć się, co stało się z SzafoDzielnią i czy torunianie mogą spodziewać się jej powrotu. Niestety – sytuacja jest dość mocno skomplikowana i nie napawa optymizmem.

– Musieliśmy usunąć ją na czas Święta Miast Hanzy, takie były decyzje Miejskiego Zarządu Dróg, mimo że przy punkcie mieliśmy zorganizowane dyżury przez osoby odbywające karę zastępczą w postaci prac społecznych. Byliśmy na spotkaniu z MZD. Polecono nam złożyć pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków – mówi Wojciech Przybysz. – Wcześniej działało to wyśmienicie. Rozmontowaliśmy ją, ale nie pozwolono nam jej postawić ponownie bez zgody konserwatora. Wcześniej stała przez lata przy wiedzy Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Została wykonana w Baju Pomorskim – dodaje prezes Stowarzyszenia Wędka.

Pierwszy głos z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

Stowarzyszenie Wędka wystosowało pismo z prośbą o ponowny montaż do Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Sukienniczej, tuż przy wejściu do siedziby stowarzyszenia - prośba spotkała się jednak z odmową. Zasugerowano złożenie wniosku o ponowny montaż przy X LO. Stowarzyszenie Wędka złożyło pismo. Do tej pory nie otrzymano jednak odpowiedzi. Zadzwoniliśmy więc do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków celem sięgnięcia obrazu drugiej perspektywy. Pan, który z nami rozmawiał, był zdziwiony pytaniem i stwierdzeniem, że potrzeba zgody na funkcjonowanie SzafoDzielni. Jak potwierdził – SzafoDzielnia znajdowała się poza obszarem objętym ochroną zabytków, nie szkodziła w żaden sposób zabytkom znajdującym się w obrębie Starego Miasta. Osoba, która zajmowała się tym projektem, w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków ma pojawić się w poniedziałek (tj. 18.12.23). Skontaktujemy się wówczas ponownie, by uzyskać pełny ogląd na sytuację. Wiele wskazuje na to, że SzafoDzielnia ma szansę powrócić, ale brakuje dopełnienia pewnych formalności.