Szkoła Podstawowa nr 26 w Toruniu świętuje trzydziestolecie

- Te słowa kieruję do wszystkich 273 wychowanek i wychowanków całego Zespołu Szkół, w tym 123 dzieci - uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej. To, co do tej pory to oczywiście zasługa tych, którzy na co dzień są razem z uczennicami i uczniami, a więc pań i panów nauczycieli. 99 osób wykonuje tę swoją pedagogiczną, wychowawczą, wspierającą rolę wśród tych, którzy są ich podopiecznymi. Pomaga im 47 pracowników obsługi i administracji. W samorządzie miejskim Torunia nigdy nie zapominamy o tym, że w szkolnej układance zawsze najważniejsi byli ludzie: najmłodsi wychowankowie oraz ich nauczyciele. Im wszystkim przekazuję słowa wielkiej, toruńskiej życzliwości.