Tak niedobór potasu i sodu wpływa na twój organizm. Sprawdź czy masz takie objawy

Mikroelementy są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dotyczy to także potasu i sodu. Nieleczony niedobór potasu może powodować wiele problemów zdrowotnych. Z kolei niedobór sodu może spowodować marskość wątroby, niewydolność serca. To tylko niektóre z możliwych powikłań spowodowanych niewystarczającą ilością sodu i potasu w organizmie. Co jeszcze dzieje się z organizmem, gdy brakuje tych mikroelementów? Gdzie w naturze znaleźć te składniki i jak je prawidłowo uzupełnić.

Zarówno potas jak i sód są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Działają odwrotnie: im więcej sodu (neutralny atom) w organizmie, tym mniej potasu. I odwrotnie: im więcej potasu, tym mniej sodu.

Rola sodu

Sód w organizmie odpowiada za regulację ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych przede wszystkim krwi. Reguluje też właściwe napięcie mięśniowe. Nieodpowiednie parametry poziomu sodu mogą doprowadzić do zaburzeń pracy serca, nadmiernej potliwości, problemów w przewodzeniu impulsów nerwowych, a nawet do obrzęku mózgu.

Niedobór sodu może spowodować wiele groźnych chorób m.in. marskość wątroby, niewydolność serca. Nadmiar sodu równiez nie jest korzystny i wywołuje nadmierne pocenie, może zwiększać ryzyko rozwoju raka żołądka. Jak w wielu innych przypadkach także i tu mamy do czynienia z problemami z właściwym poziomem sodu. Najczęstsza przyczyną są złe nawyki żywieniowe i nieodpowiednia dieta.

Niedobór sodu

Czym jest spowodowany niedobór sodu? Jedna z przyczyn jest nadmierne nawodnienie, czyli zbyt duża ilości wody w stosunku do stężenia sodu. Osoby o wysokiej potliwości, które tracą duże ilości wody, również mogą cierpieć na niedobór sodu.

Niedoboru sodu nie należy lekceważyć, bo może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Zaliczają się do nich m.in. zaburzenia koncentracji i zaburzenia funkcji poznawczych, ale też nadmierna senność czy nudności. Pojawiają się nudności i wymioty, a także zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Mogą występować również bóle głowy i zawroty głowy, senność, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, niskie ciśnienie krwi, niedoczynność tarczycy. Są to objawy, które trudno powiązać z obniżonym poziomem pierwiastku.

Hiponatremia - kiedy występuje?

Hiponatremia to stan, w którym stężenie sodu w organizmie spada poniżej 140 mg/l. U osób, u których stan sodu w organizmie wynosi od 130 do 135 mg/l obserwuje się łagodną hiponatremię albo inaczej hiponatremię umiarkowaną. U osób, u których występuje ciężka hiponatremia stan sodu spada poniżej 125 mg/l.

Hiponatremia jest niebezpiecznym stanem, którego nie wolno lekceważyć, bo może nawet doprowadzić do śmierci.

Przy niedoborach sodu wskazane jest również sprawdzenie poziomu potasu, który w takiej sytuacji często również jest zbyt niski.

Nadmiar sodu w organizmie – przyczyny

Niekorzystny dla organizmu jest zarówno niedobór sodu, jak i jego nadmiar. Zwiększone stężenie sodu w organizmie powyżej 150 mg/l może być efektem wypijania zbyt małej ilości wody. W upalne dni lub gdy organizm wykonuje dużo wysiłku, stężenie sodu we krwi może wzrosnąć. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy się nawodnić.

Przy zbyt wysokiej ilości sodu we krwi mogą pojawić się charakterystyczne objawy: zaburzenia świadomości, zaburzenia koncentracji, pobudzenie psychoruchowe, nadmierna senność, niewydolność oddechowa.

Jeśli zauważymy u siebie jakikolwiek z tych objawów, jak najszybciej sięgnijmy po płyny nawadniające lub wodę zawierającą niewiele sodu.

Sód trafia do organizmu razem z pożywieniem, głównie z solą kuchenną.

Potas i jego rola

Potas również odgrywa w organizmie znaczącą rolę. Okazuje się, że niedobór sodu często jest powiązany z niedoborem potasu. Potas wpływa nie tylko na właściwą pracę układu sercowo-naczyniowego oraz układu krążenia, ale również na właściwe funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego. Stężenie potasu reguluje stężenie glikenu, odpowiadającego za prawidłową pracę mięśni. Potas łatwo wypłukuje się z organizmu, dlatego można łatwo doprowadzić do jego niedoborów. Do utraty potasu może dojść także na skutek częstych biegunek, zatruć pokarmowych, chorób nerek czy nadużywania alkoholu.

Hipokaliemia. Co to jest?

Hipokaliemia to zmniejszenie poziomu potasu we krwi poniżej 3,5 mmol/L. Przyczyny niedoboru potasu są różne i zazwyczaj wynikają z błędów żywieniowych lub niedostarczania odpowiedniej ilości potasu do organizmu z dietą. Niekiedy do utraty potasu dochodzi na skutek przyjmowania leków moczopędnych czy zatruć pokarmowych, czasem zbyt duża ilość potasu jest wydalana przez skórę.

Niedobór potasu – objawy

Do najczęstszych objawów niedoboru potasu zalicza się:

obrzęki w obrębie nóg i rąk,

zaburzenia pracy serc, np. kołatanie,

przewlekłe zmęczenie,

osłabienie,

skurcze mięśni,

wysokie ciśnienie,

brak łaknienia,

poddenerwowanie i spadek nastroju. Jak wyrównać niedobór potasu?

Niedobór potasu można wyrównać za pomocą diety (m.in. obfitującej w banany czy pomidory), ale przy cięższych niedoborach zaleca się przyjmowanie suplementów potasu. Zazwyczaj są to tabletki, mogą to być jednak też płyny.