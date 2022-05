Tak obchodzą urodziny znane lokale: Osteria do Bitondo, Browar Jan Olbracht, Projekt Nano, Rano, Romeo i Julia Małgorzata Oberlan

Toruńskie restauracje i kawiarnie celebrują swoje urodziny. To okazje do promocji, koncertów i zdradzania planów na przyszłość. Co na urodziny przygotowały "Osteria di Bitondo", "Browar Jan Olbracht", "Projekt Nano", "Rano" i restauracja "Romeo i Julia" w podtoruńskim Głogowie?