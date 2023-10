Tak sam niszczysz swój wzrok. Zobacz co prowadzi do pogorszenia widzenia. Unikaj tego, a będziesz miał zdrowsze oczy

Wzrok ważnym zmysłem

Aby chronić wzrok, nie ma nic lepszego niż regularne profilaktyczne badania wzroku. Okulary lub soczewki kontaktowe pozwolą normalnie żyć na co dzień.

Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka. Pozwala orientować się w czasie i przestrzeni. Gdy zawiedzie, życie staje się o wiele trudniejsze. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez sprawnego funkcjonowania tego narządu. Z drugiej strony sami przyczyniamy się do jego osłabiania.

Tak doprowadzasz do wad wzroku

Na jakość wzroku ma wpływ wiele czynności, które wykonujemy na co dzień. Mogą one powodować jak informuje zdrowie.radiozet.pl suchość oczu, bóle głowy, niewyraźne widzenie. Jeżeli doświadczamy takich objawów powinniśmy skonsultować się z okulistą. Badania profilaktyczne warto przeprowadzać co dwa lata.

Do najczęściej występujących wad wzroku należą: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm oraz starczowzroczność. Do powstawania wielu wad wzroku przyczyniamy się sami. Zobacz czego nie robić, by jak najdłużej zachować dobry wzrok.