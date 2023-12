Tak Toruń bawił się na sylwestrach miejskich. Byliście na tych imprezach?

Pomysł plenerowej, organizowanej przez władze Torunia zabawy sylwestrowej pojawił się w 2003 roku. Inspiracją były takie imprezy odbywające się w innych miastach. Poza tym w sylwestra 2002 zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach osób pojawiło się na Rynku Staromiejskim, czyli w miejscu, w którym od lat torunianie tłumnie witali nowy rok. Postanowiono więc zaproponować im wspólną zabawę z ciekawym programem.

Jako miejsce imprezy sylwestrowej w 2003 roku wybrano Jordanki, wtedy oczywiście bez sali koncertowej, za to z kortami tenisowymi i tym, co zostało po kąpielisku i boisku. Gwiazdą imprezy była Wanda Kwietniewska. Mimo zapowiedzi nie był nią natomiast zespół Oddział Zamknięty, który tej samej nocy grał też podczas sylwestrowej imprezy w Krakowie, po czym miał wsiąść w samolot, przylecieć do Bydgoszczy i zostać przewieziony na Jordanki. Z powodu złej pogody tego planu nie udało się zrealizować.