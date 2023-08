Terytorialsi uczcili w Toruniu święto Wojska Polskiego

Powódź, Covid, poszukiwania i inne

Pomagają Straży Granicznej

Ponad 37 tysięcy żołnierzy WOT

Obecnie w WOT służy ponad 37 tys. żołnierzy, w tym ok. 20 procent to kobiety. Średnia wieku to 32 lata. Wykształcenie wyższe posiada ponad 34 procent żołnierzy, a średnie blisko 50 procent. Co piąty żołnierz posiada wykształcenie gimnazjalne. Ponad 60 procent żołnierzy deklaruje stałe zatrudnienie, 5 procent prowadzi własną działalność a 3 procent gospodarstwo rolne.