Tłumy na plaży w Kamionkach! Tutaj można uciec od upału w mieście

Nad jezioro do Kamionek

Inwestycje w Kamionkach

Przypomnijmy, że plaża nad jeziorem w Kamionkach jest dzierżawiona od gminy Łysomice przez prywatnego przedsiębiorcę. To on ustanawia cenę biletu za wstęp na kąpielisko. W tym roku jest to 12 złotych. Do wydatków trzeba też doliczyć 10 złotych za miejsce postojowe dla samochodu na parkingu przy wjeździe do ośrodka w Kamionkach. Nie ma tu problemu z zakupem czegoś do jedzenia i picia. Można to zrobić w kilku barach.