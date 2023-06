To muszą spełnić politycy! Takie są oczekiwania wyborcze Polaków. Co jest dla nich problemem? Piotr Paszelke

Z najnowszych badań Business Insidera wynika, jakie problemy i zagadnienia wyborcze są dla Polaków najważniejsze. Przedstawiamy zestawienie badania marcowego i czerwcowego>>> Pixabay Zobacz galerię (32 zdjęcia)

Business Insider opublikował najnowszy sondaż wykonany dla tej witryny przez UCE Research. Badanie dotyczyło tego, jaki temat dla wyborców jest najistotniejszy w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. Choć do startu kampanii jeszcze chwila, faktycznie walka o głosy wyborców cały czas trwa. A ci... nie są zainteresowani jednym tylko tematem! Co zatem jest wśród największych problemów Polaków? O co powinni zabiegać politycy?