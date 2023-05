To na podwórkach futbol jest największy. W Toruniu ruszyły darmowe treningi dla każdego

"Piłka dla każdego" to pomysł dwóch stowarzyszeń i trenerów na to, by wrócić do korzeni futbolu, kiedy do gry wystarczyły dwie bramki i piłka, bez portfela. Już teraz na te darmowe treningi przychodzi kilkadziesiąt dzieci. W planach jest, by zajęcia odbywały się w każdej dzielnicy Torunia.

Środa, 24 maja, boisko przy Szkole Podstawowej nr 13 przy Krasińskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Ciepłe, majowe popołudnie toczy się tu swoim leniwym tempem, jak to po 17:00, kiedy lekcje już dawno skończone. Im bliżej 17:30, tym bardziej, niż gdzieniegdzie przejeżdżające samochody, słychać gwar i podekscytowanie nadchodzącym treningiem. - Trenerze, mogę już poodbijać sobie? - pyta chłopak w koszulce FC Barcelony z piłką pod pachą; - Trenerze, może mój kolega też przyjść? - dopytuje inny młody sportowiec. - Tak, tu każdy może pograć - odpowiada Piotr Piasta, trener piłki nożnej, który za kilka minut poprowadzi zajęcia "Piłka dla każdego".

Wędkarstwo to też sport

Pomysł na darmowe treningi narodził się już dwa lata temu na boisku "Piaskowym" na starówce. Tam, co sobotę, odbywają się darmowe zajęcia dla młodzieży, która woli dzień wolny spędzić na murawie niż na pobliskich schodkach nad Wisłą. Teraz darmowy futbol rozlewa się na kolejne dzielnice dzięki stowarzyszeniom "One Passion One Love" i "Wędka".

Pierwsze z nich, razem z żoną, założył Piotr Piasta. Od ponad pięciu lat wyciągają ludzi z piekła nałogu właśnie sportem, głównie piłką nożną. - Mamy już naprawdę dużo przykładów, że zwykłe odbijanie piłki może pomagać w zdrowieniu - mówi Piotr Piasta.

Teraz to piłkarskie stowarzyszenie połączyło siły ze znaną, toruńską "Wędką". Jej wolontariusze zajmują się tzw. street workingiem, czyli pracą z dziećmi na ulicach. "Wędkarze" nie czekają aż ktoś do nich się zgłosi - sami wychodzą i wyciągają rękę do dzieciaków, by nie pogubiły się w ulicznej dżungli. Wieloletnie doświadczenie stowarzyszenia, założonego przez Wojciecha Przybysza, zaowocowało tym, że "Wędka" będzie miała swoich "street workerów sportowych".

- To osoba, która angażuje się w organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, przynosząc im radość poprzez sport. Sport to ruch, zdrowie, odskocznia od sieci, smartfonów i gier komputerowych - wyjaśniają wolontariusze "Wędki".

Miłość do futbolu rodzi się na osiedlu

Taką sportową "street workerką" stała się niedawno Amelia Kotowicz. Uczennica pierwszej liceum jest także bramkarką w toruńskiej akademii słynnego Juventusu. Teraz chętnie zaszczepia miłość do futbolu pomagając przy darmowych zajęciach.

- Spodobała mi się ta inicjatywa, żeby przyjść i pouczyć dzieci. Nie ważne, czy pięciolatek czy dorosły, każdy może tu przyjść i pograć, to jest super - opowiada bramkarka. - Po prostu kocham piłkę nożną. Sama gram od sześciu lat i podoba mi się to, że mogę zachęcić innych. Dzieci mają tu wszystko za darmo więc rodzice nie muszą się martwić, czy im wystarczy pieniędzy. Wiadomo, że nie każdy ma możliwości, żeby zapisać dziecko do szkółki, a tu każdy może przyjść i pokopać.

Na środowym treningu na Bydgoskim, który odwiedziliśmy, pojawiło się dwadzieścioro dzieci. Na koszulkach oczywiście nazwiska Messiego, Cristiano Ronaldo i herby wielkich klubów - Barcelony czy Juventusu, a także oczywiście biało-błękitne barwy aktualnych mistrzów świata. Kinga i Roksana chodzą jeszcze do podstawówki, ale w futbolu już zdążyły się zakochać: - Kiedyś grałam w klubie, bo uwielbiam piłkę nożną. Ale tam byli sami chłopacy, więc odpuściłam - śmieje się Kinga. - Potem zobaczyłam w szkole ulotkę o zajęciach i stwierdziłam, że fajnie byłoby przyjść i teraz co tydzień gram - chwali się. W międzyczasie zdążyła namówić swoją koleżankę, by też pokopała: - Dla mnie fajniej tu przyjść niż siedzieć w domu - zaznacza Roksana.

Darmowe treningi w całym Toruniu?

Wkrótce treningi "Piłki dla każdego" mogą zagościć w innych miejscach Torunia. W planach jest, by codziennie był trening w innej dzielnicy.

Sport w Toruniu - Chcielibyśmy, żeby dzieci wiedziały, że o 17:30 tutaj zawsze ktoś będzie na nich czekał i będą mogły pograć w piłkę. Oprócz tego chcemy też robić różne animacje - wyjaśnia Piotr Piasta. Wszystko po to, by młodzież rozwijała relacje i nie była zdana na siebie. - Celem naszego stowarzyszenia jest profilaktyka uzależnień. Chcemy docierać do tych młodych przez sport, żeby w razie gdyby im się podwinęła noga, wiedzieli, że do nas mogą przyjść, że jesteśmy i czekamy.

Zdaniem trenera, głód wśród młodych na takie zajęcia jest potężny. Na pierwszych zajęciach, które zorganizowali, pojawiło się 45 dzieci. - Nawet nas ta liczba zaskoczyła. To było bardzo miłe, wiele z nich pytało, czy będziemy też za tydzień - opowiada. - Mimo, że akademii i szkółek piłkarskich jest mnóstwo, to widocznie jest spory głód, żeby jednak pograć za darmo. Dwugodzinne zajęcia "Piłka dla każdego" odbywają się w każdą środę na boisku przy "trzynastce" przy Krasińskiego o 17:30. Oprócz tego, na darmowe treningi można liczyć w Krobi obok Lubicza Górnego - tu zajęcia są w soboty od 10:00, przy ul. Olimpijskiej 14. Także w sobotę, tylko od 12:30 treningi są na boisku "Piaskowym" na starówce w Toruniu. Treningi zaczynają się od rozgrzewki i prowadzą je profesjonalni trenerzy, a dzieci są dobierane do odpowiednich grup wg wieku i umiejętności.

Stowarzyszenia "Wędka" i "One Passion One Lobve" zachęcają do kontaktu zainteresowanych darmowymi treningami w ich okolicy. - Marzymy o tym, aby być obecni na każdym osiedlu i organizować sportowe zajęcia dla Waszych dzieci. Pamiętajcie, że piłka jest dla każdego! Dlatego zachęcamy Was, tatusiów, mamusie, braci i siostry, abyście również dołączyli do nas na boisku. Nie ograniczajcie się tylko do przywiezienia dziecka, grajcie razem z nami - zachęcają wolontariusze "Wędki".