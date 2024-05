Toruń. Krwawe płody na banerach - jest wyrok sądu! "Winny prezentacji treści nieprzyzwoitych" - orzekła sędzia Marek-Ossowska

Martwe płodach na banerach w Toruniu. "Dzieci były przerażone, nie spały po nocach"

Obwiniony działacz pro-life: "To uświadamianie społeczeństwu, czym jest aborcja"

-Przesłuchany w postępowaniu wyjaśniającym nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dołączył do akt wyjaśnienia złożone na piśmie, z których wynikało, że jest zaangażowany w działalność fundacji, w ramach której organizowane są zgromadzenia i między innymi tego rodzaju kampanie społeczne, które mają uświadomić społeczeństwu czym jest aborcja. Podkreślił, że zdjęcia wraz z opisem mogą budzić uczucia odrazy i niesmaku, lecz nie są nieprzyzwoite lub budzące zgorszenie, co przesądzały wielokrotnie sądy w całym kraju -odnotowała sędzia Marek-Ossowska w aktach sprawy.

Pan K.K podnosił także, że w różnych innych kampaniach społecznych wykorzystywane były zdjęcia ofiar prześladowań, np. zdjęcia z obozów zagłady, Auschwitz, ofiar głodu w Ukrainie, czystek etnicznych w Rwandzie i nikt nie zgłaszał by prezentowane zdjęcia budziły zgorszenie lub były nieprzyzwoite.