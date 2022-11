Toruń. Atak nożem na kobietę. "Szła do pracy w bibliotece. Traci czucie w ręce, przeżyła traumę". Nowe fakty

Do ataku w lasku przy ul. Balonowej w Toruniu doszło 19 września o poranku. Tędy torunianka zmierzała właśnie do pracy. Nagle zaatakował ją nożem młody mężczyzn. Dziś już wiadomo, że to 21-letni Pavel V. pochodzący z Kazachstanu. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, jest aresztowany. A kim jest pokrzywdzona?

Zobacz wideo: Dramatyczne dane dotyczące zgonów w Polsce

Zadane przez napastnika ciosy - jak przekazała prokuratura - spowodowały ranę skutkującą rozstrojem zdrowia trwającym krócej niż siedem dni. Te pierwsze ustalenia mogą się jednak jeszcze zmienić. "Nowości" dotarły do nowych faktów w tej sprawie.

Kim jest pokrzywdzona kobieta? Jak co rano szła do pracy w bibliotece

Napastnik i ofiara to osoby dla siebie całkowicie obce. Pokrzywdzona kobieta to pracownica biblioteki w średnim wieku. Jak co rano przez lasek przy ul. Balonowej szła do pracy. Atak mężczyzny z nożem przypłaciła nie tylko raną, która - szczęśliwie - nie naruszyła narządów wewnętrznych. - Konsekwencje zdrowotne tego ataku są poważniejsze niż pierwsze ustalenia prokuratury. Moja klientka ma powikłania neurologiczne. Najprawdopodobniej nóż naruszył nerwy i mięśnie. Kobieta zaczęła tracić czucie w ręce. Jest obecnie w trakcie diagnozowania i leczenia. Poza tym, co zrozumiałe i istotne, płaci też psychiczne koszty ataku - przeżyła wielka traumę - podkreśla adwokat Mariusz Lewandowski, reprezentujący toruniankę.

Kim jest nożownik? Co nim kierowało? I jak udało się go zatrzymać po 8 dniach od ataku? "Nowości" dotarły także do tych szczegółów.

21-latek pochodzi z Kazachstanu. Rodzina nad morzem, on do Torunia miał przybyć do pracy