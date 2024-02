Toruń bez tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Co miastu wytknęli eksperci?

Przypomnijmy, że w przeszłości Toruń bezskutecznie ubiegał się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Do rywalizacji o ESK 2029 przystąpił obok jedenastu innych polskich miast: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Kielc, Kołobrzegu, Lublina, Opola, Płocka, Pszczyny i Rzeszowa. Ich wnioski aplikacyjne ocenił dziewięcioosobowy panel niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch wyznaczonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod koniec października wytypowane cztery miasta, które przeszły do finałowego etapu. To Bielsko-Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin. Decyzja o tym, które z nich będzie Europejską Stolicą Kultury 2029 ma zapaść w połowie obecnego roku. Za faworyta w rywalizacji uchodzi Lublin.

Niedawno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało raport z preselekcji, w której brało udział dwanaście miast. Są w nim uwagi do aplikacji złożonych przez poszczególne miasta. Do tych dotyczących Torunia odnieśli się podczas wtorkowej konferencji prasowej (6 lutego) prezydent Michał Zaleski, dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej Krystian Kubjaczyk, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ryszard Kruk i dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Zbigniew Derkowski. Dodajmy, że to LOT, wybrana do tego zadania przez Urząd Miasta, przygotowała aplikację konkursową Torunia, oczywiście konsultując jej treść.