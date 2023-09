Toruń. Czy Urszula chciała zabić męża? Czy to wyrodna matka? Rusza proces, a synek zostaje w pieczy zastępczej

Toruń. 30-latka oskarżona o próbę morderstwa

Sytuacja 30-letniej Urszuli L. jest poważna. Mimo stosunkowo młodego wieku bowiem kobieta ma już na koncie wyrok skazujący za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Odsiedziała kilka lat w więzieniu. Teraz zatem sądzona będzie jako recydywistka, a to oznacza, że grozi jej surowsza kara.

Jeden cios nożem. To usiłowanie zabójstwa - oskarża prokuratura

Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód zakwalifikowała to zdarzenie jako próbę zabójstwa. Zaznaczyła, że celu kobieta nie osiągnęła tylko z uwagi na szybkie udzielenie pomocy medycznej mężczyźnie. Przestępstwa tego Urszula L. dopuściła się w recydywie, czyli w warunkach powrotu do przestępstwa (podobnego, za które już była skazana).

Na 30-letniej kobiecie ciążą obecnie trzy zarzuty. Najpoważniejszy dotyczy wydarzeń, do których miało dojść 19 sierpnia 2022 roku w Lubiczu Dolnym pod Toruniem. Według ustaleń prokuratury i aktu oskarżenia, Urszula L. zadała w domu mężowi cios nożem.

Wreszcie - zarzut trzeci, dotyczący dziecka Urszuli L. Tutaj prokuratura dowodzi, że w okresie od 3 marca do 19 sierpnia 2022 roku kobieta narażała życie i zdrowie swojego synka na niebezpieczeństwo. W jaki sposób? Taki, że będąc zobowiązaną do opieki nad nim "wielokrotnie znajdowała się w stanie głębokiego upojenia alkoholowego". Niespełna trzyletnie dziecko zatem pozostawało w takich sytuacjach bez opieki.

Żona w areszcie, mąż w więzieniu, a synek w pieczy zastępczej...

Jak wspomnieliśmy, trzydziestolatka od ponad roku jest za kratami - została zatrzymana krytycznego sierpniowego dnia i tymczasowo aresztowana. Areszt ten był jej potem przedłużany. Do Sądu Okręgowego w Toruniu doprowadzona zostanie zatem na początek swojego procesu zza krat.

Co ciekawe, za kratami przebywa także jej mąż. Jak się bowiem okazało przy okazji zainteresowania policji sprawą ataku nożem, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary. W ten sposób jest on zarazem ofiarą w opisywanej sprawie, ale i sprawcą innego przestępstwa, za które odsiaduje wyrok w więzieniu.