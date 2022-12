Toruń. Czy w kamienicy przy ulicy Prostej 7 podczas wojny byli ukrywani ludzie?

Toruńskie kamienice kryją wiele tajemnic, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Świadomi jesteśmy również, że wielu związanych z nimi historii wyjaśnić już się nie uda, ponieważ ludzie, którzy mieli klucz do tych tajemnic, odeszli. Z doświadczenia także wiemy, że zawsze warto próbować. Zatem próbujemy, a konkretnie próbuje Marcin Orłowski, toruński przewodnik oraz badacz wojennych dziejów miasta. Tym razem tropy z przeszłości zaprowadziły go do kamienicy przy ulicy Prostej 7.