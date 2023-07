Toruń. Dramat 13-letniej Majki. Życie jej uratowano, ale nie zdrowie. Pomóżmy! Ruszyła zbiórka na rehabilitację

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

12 czerwca 2023 roku - ta data na zawsze zmieniła losy dziewczynki i jej rodziny z okolic Służewa (to wieś w gminie Aleksandrów Kujawski). - Ten dzień był jednym z najgorszych dni w naszym życiu. Maja targnęła się na własne życie- zażyła dużą ilość leków niewiadomego pochodzenia. Nie wiemy, co było przyczyną jej tak desperackiego kroku ani jaka dokładnie była ilość i rodzaj leków. Po przeprowadzonej reanimacji córki, która trwała ponad dwie godziny, udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Niestety, zatrucie lekami, a także bardzo długie niedotlenienie pozostawiło w jej organizmie spustoszenie - opisuje Anna Śmieszna, mama Majki.

Maja ze Służewa była pod opieką specjalistów, ale jednak doszło do tragedii

Los doświadczył Maję już wcześniej. Od dziecka mierzyła się z poważnymi problemami. -Moja 13-letnia córka Maja od kilku lat zmaga się z zaburzeniami osobowości, tożsamości płciowej, zaburzeniami lękowymi. Regularnie uczęszczała na wizyty u psychologów i psychiatry. Farmakologia, którą miała zaleconą, była cały czas zmieniana, aby dostosować ją do jej zaburzeń. Całą rodziną staraliśmy się pomóc Mai w walce z jej chorobami i problemami. Mimo naszych ogromnych starań, 12 czerwca 2023 roku, doszło do tragedii-opisuje sytuację pani Anna.

- Na tym oddziale, w toruńskim szpitalu, przez dwa tygodnie dosłownie walczono o jej życie. Dziś stan Majki jest stabilny, ale córka nadal nie odzyskała świadomości, nie ma z nią kontaktu. Nie wiemy, czy słyszy, widzi, czuje i czy będzie chodzić. Z informacji uzyskanych od lekarzy wiemy, że doszło do uszkodzenia mózgu na wielu płaszczyznach. Konieczna jest i będzie długa, wyczerpująca rehabilitacja medyczna - nie kryje mama dziewczynki.

Po tym, jak dziewczynka zażyła duża ilość nieznanych leków, cudem można określić uratowanie jej życia. Nastolatka trafiła na Oddział Intensywnej Terapii Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Przebywa tutaj do dziś.

Rodzina prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rzecz rehabilitacji Majki

-Niestety, wszystkie te zabiegi są bardzo kosztowne. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc . Pragnę, aby córka wróciła do pełnej sprawności i świadomości. Maja ma 13 lat i całe życie przed sobą. Przed tym tragicznym wydarzeniem była bardzo radosnym i ciekawym życiem dzieckiem. W domu czeka na nią dwójka rodzeństwa, które bardzo za nią tęskni. Proszę, pomóżcie mi zapewnić środki na rehabilitację Mai- apeluje matka.

Na portalu Pomagam.pl ruszyła zbiórka na wspomniany cel. Nazwa zbiórki: "Leczenie i rehabilitacja Majki". Zbiórka założona została zaledwie trzynaście dni temu, a już wsparło ją ponad 330 osób. Celem jest uzbieranie 50 tys. zł - kwoty, która zapewniłaby zakup podstawowych sprzętów medycznych, rehabilitację i dalsze leczenie dziewczynki.

Rodzina Majki mieszka na wsi, zajmuje się działalnością rolniczą. Razem z Mają wychowuje się w niej troje dzieci. Wiadomości z ostatniej chwili (poniedziałek, 24.07) są takie, że jeśli lekarzom uda się do piątku opanować stan zapalny u dziewczynki, to zostanie wypisana i trafi do specjalistycznego ośrodka przy Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Takie informacje przekazała nam mama Majki.