Toruń. Drugi proces Ślązaka za seksualne wykorzystanie dziewczynki pod Chełmnem

Według ustaleń Prokuratury Rejonowej w Chełmnie, Joasia została skrzywdzona przez 48-letniego obecnie krewnego ze Śląska sześć lat temu. To był rok 2017. Rodzina ze Śląska przyjechała wtedy w odwiedziny do krewniaków ze wsi w powiecie chełmińskim.

Dziś Joasia ma już 19 lat. Sprawa jednak cały czas nie została osądzona. 6 lipca br. ruszy drugi proces Dominika G. - tym razem przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Pierwszy toczył się przez blisko 2,5 roku w Sądzie Rejonowym w Chełmnie. Dlaczego dojście do prawdy i wymierzanie sprawiedliwości trwa w tym przypadku tak długo?

Co się wydarzyło na wsi pod Chełmnem? Oto ustalenia prokuratury

Rok 2017, wieś w powiecie chełmińskim. Tutaj przyjeżdża rodzina ze Śląska do swoich krewniaków. Przy okazji suto zakrapianego alkoholem spotkania dochodzi do krzywdy dziecka. 13-letnia wówczas Joasia zostaje seksualnie wykorzystana przez 42-letniego wtedy Dominika G.

-Akt oskarżenia przeciwko Dominikowi G. skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Chełmnie 24 września 2019 roku, po ośmiu miesiącach śledztwa - mówi prokurator Grażyna Wiącek.

Mężczyzna oskarżony został o dopuszczenie się tzw. innych czynności seksualnych wobec małoletniej. Sąd Rejonowy w Chełmnie jednak nie czuł się właściwym do prowadzenia tej sprawy. Z uwagi na ekonomikę procesową i fakt, że większość świadków mieszka na Śląsku, w październiku 2019 roku próbował przekazać sprawę sądowi w Katowicach. Ten jednak prowadzenia sprawy odmówił.

Proces w Chełmnie i ujawniona przemoc. Oskarżony nigdy na swój proces nie przyjechał

W roku 2020 proces Dominka G. ruszył w takiej sytuacji w Chełmnie. Jak wspomina prokurator rejonowa Grażyna Wiącek, oskarżony nie przyjeżdżał na swój proces do Chełmna. -Nie przypominam sobie, by stawił się w sądzie chociaż raz - mówi.

Co zrozumiałe, ze świadkami mieszkającymi na Śląsku też były klopoty. Trudno zatem powiedzieć, że proces toczył się sprawnie i rytmicznie. W jego toku na jaw wyszły jednak takie okoliczności zdarzenia na podchełmińskiej wsi, które 30 marca 2023 roku skłoniły chełmiński sąd do przekazania całej sprawy Sądowi Okręgowemu w Toruniu.

Najkrócej mówiąc, sąd uznał, że stosowanie przez Dominika G. przemocy wobec dziewczynki (przytrzymywanie i uniemożliwianie ucieczki) kwalifikuje zarzucany mu czyn do zbrodni - zgwałcenia małoletniej. To przestępstwo opisane w art. 209 par. 1 kodeksu karnego, mające charakter zbrodni. Najniższa możliwa kara w takim przypadku to 3 lata bezwzględnego więzienia.