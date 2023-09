Toruń Główny jakiego nie znacie! Przez dworzec rocznie przewija się półtora miliona osób

Hostel czy Kolejowa Izba Pamięci - to miejsca na dworcu Toruń Główny, które nie wszyscy znają. Stacja robi się coraz nowocześniejsza dzięki nowym urządzeniom.

Przypomnijmy, że dworzec Toruń Główny po wielkiej przebudowie został otwarty w listopadzie 2015 roku. Zajęło się nią miasto, które przejęło obiekt od kolei. Dworzec przeszedł ogromnie zmiany. Wreszcie, po latach, przestało straszyć swym wyglądem przejście podziemne. Dociągnięto je na południową stronę stacji, do ulicy Podgórskiej. Wypiękniał też zabytkowy, wzniesiony w 1861 roku budynek dworcowy, odnowiono perony. Przebudowa Torunia Głównego kosztowała 43 miliony złotych. 80 procent wydatków zostało pokryte z funduszy unijnych.

Toruń Główny: jest tu też hostel i muzeum

A tak dworzec Toruń Główny obecnie prezentuje się w liczbach: dziennie przyjeżdża przez niego 150 pociągów osobowych;

daje to 54 000 pociągów w roku;

w skali roku przewija się przez niego około 1 500 000 osób.

- Dworzec prezentuje się okazale, ale mało kto wie, jakie jeszcze perełki w sobie skrywa. Szkopuł w tym, że obiekt ten zbudowany został właściwie pomiędzy torami, jest długi i wąski niczym wagon kolejowy - opowiada Adam Olender, zarządca Dworca Toruń

Główny z miejskiej spółki Urbitor. - Podróżni wpadają do głównego holu, kupują bilety i ruszają dalej, nie widząc dalszej części, kolejnych budynków i niespodzianek. Przez to często nie wiedzą, że zwiedzanie Torunia warto zacząć już tutaj, nie mówiąc o tym, że do niedawna mogli tu spędzić także noc. Nocleg na dworcu był możliwy w hostelu. Powstał tuż za głównym obiektem, w budynku dawnej poczty, gdzie w czasie

remontu funkcjonował dworzec tymczasowy. Poprzedni najemcy prowadzili hostel przez ponad pięć lat. Obecnie Urbitor poszukuje

jego następcy. Na oferty czeka do 29 września. W spółce liczą, że hostel wkrótce wznowi działalność. Przerwa to efekt trudnej sytuacji związanej z pandemią i wojną na Ukrainie. Z raportów wynika, że w 2022 roku przez dworzec Toruń Główny przewinęło się około 10 tysięcy imigrantów z tego państwa.

- Miejsca w hostelu przeznaczyliśmy dla uchodźców. Mieliśmy tu matki z dziećmi, ale także psy czy koty. Wszystkich trzeba było rozlokować i nakarmić, wydawaliśmy 800 posiłków dziennie, nie wspomnę o wsparciu dotyczącym. szczepień i dokumentów,

także dla zwierzaków. Teraz sytuacja doszła do normy, hostel za to opustoszał i wypatrujemy nowego najemcy. Budynek jest atrakcyjny i odnowiony, a wnętrza bardzo nowoczesne. Hostel może pomieścić 60 osób, które znajdą nocleg w komfortowych

pokojach dwu- czy wieloosobowych, w zależności od potrzeb. Jeśli turyści przyjadą pociągiem, to nie znajdą lepszego miejsca. Ceny za noc oscylowały tu ostatnio w granicach 30-40 złotych, a nasz hostel był jednym z najlepiej ocenianych na Trivago

obiektem noclegowym w Toruniu. Opinie sięgały prawie 9 punktów. Hostel opisywany był jako znakomity - mówi Adam Olender.

Miejscem na dworcu Toruń Główny, które warto odwiedzić, jest Kolejowa Izba Tradycji. To mini muzeum dostępne za darmo. - To gratka nie tylko dla amatorów kolei, ale całych rodzin. Dzieci mogą zobaczyć, jakie bilety kupowali ich rodzice, “przejechać

się” starą I klasą, a nawet poprowadzić pociąg. Najważniejsze, że wszystkiego mogą dotknąć – zaprasza Adam Olender.

Zmiany na dworcu Toruń Główny: można drukować bilety przez telefon

Dworzec przechodzi kolejne zmiany. – Działamy na miarę możliwości finansowych, by był godną wizytówką miasta – tłumaczy Filip Suchodół, specjalista w dziale Dworzec Kolejowy - Stawiamy na najnowsze technologie i wprowadzamy urządzenia ułatwiające podróżowanie, tak jak w innych krajach europejskich. Ostatnio wstawiliśmy w głównym holu nowoczesną drukarkę, umożliwiająca druk biletów przez telefon, ale na razie spotyka się z zainteresowaniem tylko zagranicznych gości. Zaprosiliśmy też mieszkańców, by przynosili do nas kwiaty, jeśli mają ich za dużo. Odzew przerósł nasze oczekiwania, a efekt można zobaczyć w holu. Natomiast po akcji zbierania książek do publicznego regału, który szybko i okazale pękał w szwach od nadmiaru woluminów, wszystkie błyskawicznie znalazły swojego czytelnika.

Jak zapewnia zarządca dworca Toruń Główny, nie ma problemu ze schodami ruchomymi w dworcowym budynku. Działają, można się nimi przemieszczać między przejściem podziemnym a holem.

Zarządca stara się wzbogacić ofertę dworca, także kulturalną, organizując wystawy, występy chórów, pokazy tańca. - Dysponujemy powierzchniami burowymi, idealnymi dla małych firm, startupów czy freelancerów. Dostępne są naprawdę za niewielkie pieniądze. Można u nas zorganizować spotkania biznesowe, wykłady czy spotkania dla mieszkańców, którzy do dyspozycji mają nowoczesną i dobrze wyposażoną salę konferencyjną z zapleczem. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy - dodaje Adam Olender.