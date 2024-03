Toruń. Jest pierwsza w regionie gazeta o bezdomnych - "Echo ulicy". Dochód trafi do osób bezdomnych za sprawą Serca Torunia

Debiut gazety już w sobotę! Na starówce i przed meczem unihokeja

5 zł - to "sugerowany dar serca" za numer gazety, jak czytamy na winiecie. Cały dochód z tego przedsięwzięcia trafi do osób bezdomnych w Toruniu. To one też, w większości, będą "Echo ulicy" rozdawać.