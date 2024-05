Toruń. Katarzyna Tułodziecka - krawcowa na Rubinkowie: "Wygrałam z białaczką, a teraz pomagam innym"

Jeszcze będąc na oddziale szpitalnym pani Katarzyna dowiedziała się, że istnieje Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie.

- To znaczy kiedyś nazywało się ono Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę, ale zmieniliśmy to, bo chorzy jak usłyszeli nazwę myśleli, że mogą się zrzeszyć tylko chorzy na białaczkę, a nowotworów jest bez liku - wyjaśnia. - Zaczęłam w nim działać, obecnie jestem sekretarzem. Mamy wspaniałą ekipę - wiceprezes Barbarę Myszkorowską, pielęgniarkę na hematologii, świetnie znającą pacjentów i sprawy medyczne, Marcina Śmigielskiego, skarbnika i prezesa Dominika Romińskiego, który, co ciekawe, nie chorował nigdy na raka, ale chce nam pomóc, bo zna się na ekonomii i marketingu. To młody chłopak o złotym sercu i dużej dozie empatii. Wdraża się w tajniki hematologii, kupuje książki i dokształca. A czym się zajmujemy? Przede wszystkim edukacją i pomocą chorym. Niektórzy potrzebują wsparcia psychicznego. Spotkanie osoby, która dowiedziała się właśnie, że ma szpiczaka z osobą, która żyje z tym od dwudziestu lat, na pewno jest budujące. Nie mamy wielkich pieniędzy, ale jak trzeba, to staramy się pomóc też finansowo. W Toruniu jest taki fenomen, że leczący się człowiek jest przypisany do danego lekarza przez lata. A lekarzy mamy wspaniałych, jak choćby Małgorzata Całbecka, Marcin Rymko, Maria Czyżewska, Dominik Chraniuk... I moja hematologiczna guru, lekarz, który uratował mi życie, Justyna Gajkowska-Kulik. Ci lekarze wiedzą o swoich pacjentach wszystko. I nieraz zwracają się do nas o pomoc dla swojego podopiecznego. Staramy się też zapewnić chorym pomoc prawną choćby w sporach z ZUS-em. Czasami walczymy też z głupotą, najczęściej tych, którzy szpiku nie oddali, a opowiadają, jak to rozcina się podczas tego kręgosłup. To totalne mity. Pobieranie szpiku to po prostu pobieranie krwi z talerza biodrowego. Nie jest to może przyjemne, ale na pewno też i nie straszne. Na pewno do przeżycia. Uważam, że ludziom trzeba powiedzieć, że choroba nie wyklucza z dobrego życia. Właśnie zbieramy się na rajd rowerowy. Ktoś zrobi chleb swojski, ktoś ogórki małosolne, będzie wesoło. Jeden z lekarzy stwierdził, że to, co pacjent ma w głowie, to trzydzieści procent sukcesu. Ponieważ państwo nie chce kwalifikować nas do opieki sanatoryjnej i w nas inwestować, to inwestujemy w siebie sami.