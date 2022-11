Toruń. Kiedy na Dworcu Wschodnim powstanie dworzec tymczasowy? Kiedy rozpocznie się przebudowa peronów?

- Przebudowane, wyższe perony zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym o ograniczonych możliwościach poruszania się, dzięki zabudowie wind, które zapewnią wygodny dostęp do kolei. Stacje zostaną wyposażone w czytelny system informacji pasażerskiej. Wymienione zostaną tory na odcinku sześciu kilometrów oraz sieć trakcyjna - wylicza Przemysław Zieliński, z zespołu prasowego PLK. - Pod Placem Pokoju Toruńskiego powstanie drugi tor, który zwiększy przepustowość linii. Zaplanowano remont mostu kolejowego przez Wisłę – wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, remont przyczółków, łożysk, podpór i wieżyczek. W zakresie należącym do Miasta Toruń na moście zostanie budowana kładka pieszo–rowerowa.