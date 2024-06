Salvador Dali w Toruniu. Nowa wystawa w Krzywej Wieży

W bieżącym roku zwiedzając słynną basztę można cieszyć oko także pracami wybitnych artystów . Wiosna należała do Pabla Picassa - w Toruniu prezentowano dwadzieścia cztery litografie twórcy kubizmu, wypożyczone w ramach współpracy Toruńskiej Agendy Kulturalnej z "Epicentrum Art Gallery", ich właścicielem.

"Boska komedia" według Salvdora Dali

Na toruńskiej wystawie prezentowane są trzydzieści trzy drzeworyty z akwarelą autorstwa hiszpańskiego surrealisty. Prace powstały jako ilustracje do "Boskiej komedii" Dantego. TAK podkreśla, że dzięki temu zauważalny jest religijny charakter prac.

- Wystawa jest kolejną okazją do zaznajomienia się ze sztuką wysokiego formatu, a także niezwykłą szansą na zobaczenie, jak pióro i pędzel mogą się ze sobą łączyć. Dzieła te są surrealistyczną, onirystyczną i nowoczesną interpretacją średniowiecznej wizji zaświatów, a dokładniej architektury Raju. Podziwiając te prace można zauważyć charakterystyczne dla artysty zmiękczone kształty, a także małe precyzyjne elementy, które tworzą większą niepowtarzalną całość - informuje Toruńska Agenda Kulturalna.

- Wystawa „Boska Komedia – Raj” bez wątpienia wpasowuje się klimatem do Krzywej Wieży. Nowoczesna interpretacja średniowiecznej architektury zaświatów w budynku z tej samej epoki i dodatkowo surrealizm w otoczeniu przekrzywionych ścian, dostarczają odbiorcy niepowtarzalnych wrażeń podczas wizyty, odsyłając go do podświadomości i marzeń sennych - zapewniają organizatorzy ekspozycji.

Prace Salvadora Dali będzie można oglądać w Toruniu przez najbliższe trzy miesiące, czyli aż do 1 września. Bilet normalny na ekspozycję, pozwalający także na zwiedzenie wystawy stałej w Krzywej Wieży, kosztuje 20, a normalny 10 złotych.