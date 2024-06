Miejski konserwator zabytków przeprowadził kontrolę w legendarnej toruńskiej "Kotwicy". A raczej tym, co kiedyś nią było

Jak wcześniej pisaliśmy, w dawnej "Kotwicy" miał przeprowadzić kontrolę Miejski Konserwator Zabytków. Tak się stało, przeprowadził ją wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

- Stwierdzono, że nowa witryna jest wykonana niezgodnie z projektem budowlanym - informuje Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Pawła Gulewskiego. - Właściciel lokalu został zobowiązany do wykonania witryny zgodnie z zatwierdzonym projektem. Oświadczył również, że ceramiczne płaskorzeźby zostały zdemontowane, zabezpieczone i wywiezione do magazynu. Zadeklarował on jednocześnie, że posłużą one do aranżacji wnętrza lokalu po przeprowadzonym remoncie.