Toruń. Kociaki ze Schroniska dla Zwierząt czekają na domy tymczasowe. Kto im je zapewni?

Wiele wiosennych miotów

– Jest ciężko, spodziewamy się kolejnych kociąt i dbamy o te, które do nas przyjeżdżają – opowiada Julia, praktykantka schroniska. – Są urocze, dużo miauczą i sporo jedzą. Opieka nad nimi to spore poświęcenie, zwłaszcza że kociaki są dzikie, bo nie przyszły na świat w obecności człowieka.

Do Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w ostatnim czasie trafia sporo kociąt z wiosennych miotów. Niektóre udaje się odłowić wraz z matkami, inne tylko z rodzeństwem. Większość z nich jest dzika, nieoswojona, dlatego pracownicy schroniska robią wszystko, by kociaki odchować i dostarczyć im wszystkiego, czego potrzebują.

Pamiętajmy o kastracji i sterylizacji

Adopcja kociego malca wymaga poświęcenia i cierpliwości. Oswojenie kocięta z nowym otoczeniem wcale nie musi być łatwe, lecz dla chcącego nic trudnego. Choć trudne może być pojawienie się w kociarni i wyjście bez kociaka. Patrzą na nas z nadzieją w oczach i pomiałkują, jakby prosiły o zabranie ze sobą. Jeśli nie można zostać domem tymczasowym, jak inaczej można pomóc? Wsparciem dla schroniska może być pokarm dla kociąt, np. karmy wysokomięsne marki Animonda, podarowanie kociego wyposażenia (żwirku, czystych koców, zabawek).

Gdy zobaczymy gdzieś koci miot bez matki, nie należy go zabierać, dotykać czy przenosić. Wystarczy zadzwonić do schroniska, poinformować o znalezisku i zaczekać na interwencję. Być może pracownikom przytuliska uda się odłowić miot razem z matką, by nie narażać ich nie tylko na niebezpieczeństwo, ale i dalszy rozród. Pracownicy schroniska podejmą wówczas decyzję o umieszczeniu dorosłego kota w kociarni lub ewentualnej adopcji. Nie można zapominać także o kastracji i sterylizacji, która zmniejsza bezdomność wśród zwierząt. Dotyczy to zarówno tych, które mają dom, jak i tych, które żyją na wolności.