Toruń ma sposób na gapowiczów? Wpisanie do Rejestru Dłużników straszakiem

- W wyniku współpracy z BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich dwóch lat ściągalność tych opłat wzrosła o ponad 8,5 procenta - mówi Paula Gałązka z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. - Pierwsza osoba została wpisana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor S.A. dokładnie 21 kwietnia 2021 roku. Aktualnie (dane na 9 sierpnia 2023 roku) w rejestrze jest wpisanych 1244 dłużników na łączną kwotę 674.906,45 zł. Zauważamy, że systematyczne wprowadzanie „gapowiczów” do Rejestru Długów motywuje niepłacących i jest skutecznym narzędziem do odzyskiwania należności. Już samo wezwanie do zapłaty z klauzulami ostrzegawczymi o możliwości wpisania do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor S.A. skutkuje często uregulowaniem zaległych należności przez osobę uchylającą się od płacenia mandatów. W świetle tych faktów uznajemy, że nawiązanie współpracy z podmiotem prowadzącym Rejestr Dłużników przynosi dobre rezultaty.