Toruń. Miasto otrzymało milion złotych na remont targowiska na Bydgoskim

- Targowiska to jedyne przedsięwzięcia w miastach do 200 tysięcy mieszkańców, które mogą zostać dofinansowane ze środków PROW, przeznaczonego zasadniczo na rozwój obszarów wiejskich. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja dochodzi do skutku, znam to targowisko, popularne wśród mieszkańców, ono wymaga modernizacji. Wspieramy w ten sposób rolników, którzy tu sprzedają wyprodukowaną lokalnie zdrową żywność – mówi marszałek Piotr Całbecki.