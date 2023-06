Toruń. Mieszkańcy Olsztyńskiej: "Nie wrzucajcie nas do jednego worka!" Odzew po naszym tekście

W naszej piątkowej publikacji na wstępie podkreśliliśmy, że do dramatycznej i przykrej sytuacji doszło w bloku komunalnym, a nie socjalnym. Mimo wszystko jedne z pierwszych komentarzy pod artykułem brzmiały: "Olsztyńska i wszystko jasne".

Zła sława ulicy w Toruniu. Kilka bloków socjalnych zapracowało na złą sławę całej ulicy Olsztyńskiej

Olsztyńska budzi złe skojarzenia od wielu lat za sprawą zaledwie kilku bloków socjalnych , w których wydarzyło się wiele złych rzeczy. Udziałem socjalnych lokatorów były, niestety, na przestrzeni lat nawet najpoważniejsze przestępstwa (z brutalnym zabójstwem włącznie), ciągłe dewastacje, akty przemocy. Ostatnia odsłona patologicznych zjawisk tutaj to sprawa "Psychopatów z Olsztyńskiej" , czyli nastolatków dręczących chorego Krystiana.

Czy trudno się zatem dziwić, że mieszkańcom innych rejonów Torunia słowo "Olsztyńska" kojarzy się fatalnie? Nie. To niesprawiedliwe, ale jednak tych kilka socjalnych bloków po prostu zapracowało na złą sławę całej ulicy. Tyle że w kompleksie bloków socjalnych kolejny już rok zachodzą pozytywne zmiany. To po pierwsze. Po drugie natomiast - przy Olsztyńskiej mieszkają setki ludzi, w różnego typu budynkach.

Bloki komunalne, TTBS, deweloperskie... "Tu naprawdę mieszkają porządni ludzie"

-Nie wrzucajcie nas wszystkich do jednego worka! - to generalny apel, jaki płynie z licznych komentarzy mieszkańców ulicy Olsztyńskiej. Tych, które pojawiły się pod artykułem na Facebooku "Nowości" i tych, które dotarły do nas drogą mailową.