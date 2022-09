Toruń. Nie ma wyroku dla króla antycovidowców "Suwerena"! Sąd wznowił proces od początku Małgorzata Oberlan

Wiosną ubiegłego roku Bartosz T. "Suweren", samozwańczy król antycovidowców, wtargnął do szpitala miejskiego w Toruniu, by udowodnić, że "pandemia to ściema". Potem groził podpaleniem magistratu. Dziś (8 września) sąd miał ogłosić dla niego wyrok. Zamiast tego jednak... wznowił proces od początku. Co się stało?