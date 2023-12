Toruń. Odkrycia archeologiczne nie powinny spowolnić planów strażaków

Budynek ma powstać na terenie siedziby Komendy Wojewódzkiej. Wyburzono ten z lat 70., pozostawiając oczywiście zabytkową budowlę strażnicy i rozpisano konkurs na nowy obiekt. Zanim jednak zostaną rozpoczęte prace, jak wszędzie w przypadku toruńskiej starówki, do akcji musieli przystąpić archeolodzy. Zrobili to 11 grudnia i już w pierwszej godzinie odsłonili fundamenty średniowiecznej wieży, przyległej do muru, który niegdyś, przez dziesiątki lat, stanowił ścianę strażackiego obiektu.