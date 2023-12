Toruń. Ostatnia Forteczna środa w tym roku: O i w Forcie VII

Warownia powstała w latach 1879 - 1883. W czasach pruskich jej załogę stanowił batalion piechoty, zaś forteczne działa mogły razić przeciwnika, gdyby ten próbował zbliżyć się do twierdzy od strony Olka czy Barbarki. Był to ostatni fort główny w pierścieniu otaczających miasto umocnień. Do 1920 roku nosił numer IV, jego patronem był król Fryderyk Wielki. Po powrocie Torunia do Polski warownia otrzymała numer VII, zaś pruskiego patrona zastąpił Tadeusz Kościuszko.