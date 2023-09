Toruń pamięta. Tak uczczono 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej [zdjęcia]

Zamieszanie z kontrapasem w centrum Torunia. Co powinno się tu zmienić?

A co działo się w Toruniu we wrześniu 1939 roku? W momencie wybuchu wojny w mieście panowały bojowe nastroje. Pierwszego dnia nad miastem pojawiły się niemieckie samoloty, ostrzelane przez polską obronę przeciwlotniczą. Dwa dni później w mieście pojawili się wycofujący z północnych rejonów ówczesnej Polski polscy żołnierze. To pogorszyło nastroje w Toruniu, wywołało popłoch. Zaczęła się ewakuacja urzędów, prezydenta miasta Leona Raszei i wojewody pomorskiego Władysława Raczkiewicza. Prezydent Raszeja zginął 9 września, w Lublinie, podczas niemieckiego nalotu.