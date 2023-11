Toruń. Pat w koszarach. Remontu klatek nie ma, bo rząd odmówił pieniędzy. Może w przyszłości...

Od dziesięcioleci nieremontowane klatki schodowe w zabytkowych koszarach przy ul. Mickiewicza w Toruniu straszą i brzydzą. Obecnie stanowią też absurdalny kontrast z wyremontowanymi głównie od zewnątrz budynkami. W elewacje, dachy, okna i instalacje włożono - bagatela - 5,2 mln zł . Są to obiekty należące do miasta, w pieczy ZGM-u. Mieszka tutaj ok. pół tysiąca osób.

Dlaczego Toruń nie dostał pieniędzy na remont klatek z rządowego programu?

"Nowości" dopytywały więc, z jakiego powodu projekt poległ. Pani rzecznik objaśnia to obecnie tak: "Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielane jest na wniosek składany do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, określa Regulamin wydawany przez BGK i zatwierdzany przez Prezesa Rady Ministrów oraz ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz BGK. Wobec powyższego to do Prezesa Rady Ministrów należy kierować pytanie, dlaczego dany obiekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania".