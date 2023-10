W miejscu masowych grobów na Glinkach w Toruniu miała być zieleń, jest beton. Ile jest warte słowo prezydenta?

O rozważenie sensu budowy osiedla mieszkaniowego na Glinkach, gdzie w 2016 roku w masowych grobach odkryto szczątki ponad trzech tysięcy osób, apelowali do prezydenta Michała Zaleskiego m.in. trzej honorowi obywatele miasta. Był to chyba pierwszy poważny kryzys w najnowszych dziejach Torunia, podczas którego prezydent otrzymał tego typu pismo. Złożył wtedy obietnicę, która nie została dotrzymana.

Jak to się zaczęło?

Latem 2016 roku zadzwonił do nas Czytelnik z informacją, że w jednym z wykopów znajdują się ludzkie kości. Informacja została potwierdzona. Budowę w tym miejscu wstrzymano, do akcji wkroczyli badacze z Instytutu Pamięci Narodowej. Okazało się, że fundamenty jednego z budowanych bloków częściowo nachodziły na masowy grób. Niebawem okryto następne mogiły i okazało się, że na placu budowy spoczywa nie kilkanaście i nie kilkaset, ale kilka tysięcy ciał. Ofiarami byli głównie jeńcy z armii niemieckiej, którzy zmarli z powodu wycieńczenia i chorób w obozie przejętym przez Rosjan. Ich ekshumacją zajęli się pracownicy fundacji "Pamięć" będąca przedstawicielem Volksbundu, czyli Narodowego Związku Niemieckiej Opieki nad Grobami Wojennymi i zajmuje się ekshumacjami oraz pochówkiem żołnierzy niemieckich odnalezionych na terenie Polski. Szczątki osób pochowanych na Glinkach zostały przeniesione na niemiecki cmentarz wojenny w Bartoszach koło Ełku.

Dlaczego budowa osiedla na Glinkach budziła kontrowersje?

Toruńska budowa i to co się wokół niej działo, wywołało ogromne kontrowersje. Do prezydenta Michała Zaleskiego trafił list podpisany przez trzech Honorowych Obywateli Miasta Torunia, a także uczonych i społeczników. Sygnatariusze apelowali do prezydenta o poważne rozważenie sensu kontynuowania inwestycji na terenie obozu, a także o przebadanie całego terenu i upamiętnienie ofiar. Poza kwestiami etycznymi do zastanowienia nad sensem dalszej budowy w tym miejscu osiedla mieszkaniowego skłaniał fakt, że jak obliczyli specjaliści, że w masowych grobach na Glinkach spoczęło i rozłożyło się jakieś 200 ton ludzkiej materii, a w piasek wsiąkło ok. 15 tysięcy litrów krwi.