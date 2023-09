Złote czasy dezerterów-podróżników. Dokąd trafiali zbiegowie z toruńskiego garnizonu?

„Obleciświatem okazał się szeregowiec Hermann Karol Otton Jakobs od 2 kompanii 21 pułku piechoty załogującej w naszym mieście, który stawał przed sądem wojennym oskarżony o zbiegostwo w dwóch wypadkach – raportował polski dziennik na początku września 1903 roku. - W pierwszej połowie pierwszego roku swej służby wojskowej spędził on cały czas w domu chorych. Gdy go lekarz wojskowy uznał następnie za zdrowego, nie podobało mu się znów stawać w szeregu. Zamiast iść do służby, oddalił się potajemnie z koszar, przeszedł most żelazny i udał się ku granicy Królestwa Polskiego. Przeszedł granicę, lecz zaledwie się ujrzał na terytoryum obcem, został przez straż graniczną pochwycony i odstawiony do Astrachanu. Tam znalazł on zatrudnienie u jakiegoś Niemca, lecz i tu sprzykrzyło mu się i postanowił wrócić do Prus. Pojechał on do Libawy i stawił się przed konsulem, który go kazał statkiem odstawić do Szczecina. Gdy uwiadomiono 21 pułk o przybyciu zbiega, wydelegowano sierżanta Fenglera, ażeby pojechał do niego tamtąd. Gdy wracali razem do Torunia, poprosił Jakobs swojego przełożonego, ażeby pozwolił mu udać się do miejsca ustępowego. Tam przedostał się przez ciasne okienko na platformę i zeskoczył z pociągu podczas biegu. Z powodu ciemnej nocy nie można było zbiega pochwycić. Udał on się ponownie za granicę i znów go pochwycono i odstawiono teraz do Samary. Tu mu jednak gorzej poszło jak w Astrachanie, gdyż zachorował i cztery miesiące leżał ciężko chory. Za pośrednictwem pewnego katolickiego kapłana został odstawiony do Warszawy, a stamtąd do Torunia. Sąd wojenny skazał Jakobsa na 10 miesięcy więzienia i przeniesienie do drugiej klasy stanu żołnierskiego”.