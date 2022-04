Toruń polską stolicą kryminału? Rusza „Gwiazdozbiór kryminalny”

– Ocena tych książek to naprawdę duża przyjemność. Robimy to, co lubimy – czytamy kryminały, do których często nie moglibyśmy dotrzeć. Każdego roku na rynku pojawia się około 400 nowych pozycji. Żeby zorientować się, co się dzieje na rynku, to jest duży problem. Dzięki temu konkursowi będziemy mieli przegląd tego, co zaczyna się dziać w tym polskim kryminale – mówi Ryszard Ćwirlej.