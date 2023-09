Wybuch gazu w restauracji "Zacisze" w Gorczenicy pod Brodnicą. Na pomoc ciężko poparzonej pani Ewie!

Tragedia, ból, strach i wielka trauma - trudno w kilku słowach opisać nieszczęście, jakie dotknęło panią Ewę. Kobieta do wypadku pracowała jako sprzedawczyni w sklepie w Gorczenicy pod Brodnicą. W tym samym budynku, po sąsiedzku, działa popularna restauracja "Zacisze" (ma tego samego właściciela). I to właśnie w kuchni tego lokalu doszło w lipcu br. do wybuchu gazu.

Wybuch gazu i pożar w restauracji "Zacisze" w Gorczenicy pod Brodnicą. Jak do tego doszło?

Najpierw pani Ewa usłyszała huk. Kobieta przestraszyła się i podejrzewała, że po sąsiedzku rura pękła i leje się woda. - Pobiegła szybko do kuchni. Okazało się, że to butla od gazu się rozszczelniła i gaz z ogromną siłą zaczął wylatywać, powodując hałas. Zaraz po tym nastąpił wybuch... - relacjonuje córka pani Ewy.

Przeczep skóry, cierpienie i długie leczenie. Jest zbiórka na pomoc dla Pani Ewy Ciby!

-Oparzenie objęło niemalże całe ciało: spalone brwi, rzęsy, część włosów, ręce, nogi. Od kolan w dół musiała zostać przeszczepiona skóra z ud niemalże w 100 procentach. Reszta ciała w miarę się goi, jednak wymaga specjalnej pielęgnacji. Aby mama mogła wrócić do pełni zdrowa, niezbędny będzie szereg kosztownych zabiegów, godzin rehabilitacji oraz specjalistyczne środki do mycia ciała i pielęgnacji blizn - objaśnia Oliwia w opisie zbiórki.

Zbiórkę natomiast może wesprzeć każdy, któremu na sercu leży los 49-letniej kobiety. Pani Ewa ma szanse wrócić w przyszłości do zdrowia, będzie to jednak proces długotrwały, okupiony cierpieniem oraz kosztowny. Rozumie to lokalna społeczność, która pierwsza ruszyła z serdeczną pomocą. Już płyną wpłaty, słowa otuchy i życzenia powrotu do zdrowia. Warto jednak, by akcja pomocy wyszła poza najbliższe środowisko, bo zgromadzić trzeba odpowiednią ilość funduszy.

Tutaj link do zbiorki na portalu Siepomaga.pl:

Siępomaga.pl