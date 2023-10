Toruń. Przez 12 lat okradała szkołę. Czy kiedyś odda pieniądze i pójdzie za kraty?

Wolno mielą młyny sprawiedliwości... Czy pieniądze kiedykolwiek wrócą do miasta?

- W tej sprawie sędzia ma przedłużony termin na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku do dnia 31 października 2023 roku - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika sądu.

Realnie zatem uzasadnienie pojawi się w listopadzie. Potem obrońcy mają czas na przygotowanie apelacji. Będzie sukcesem, jeśli wyjdą one wraz z aktami sprawy z Torunia do Sądu apelacyjnego w Gdańsku jeszcze w bieżącym roku. Tam poczekać będą musiały w kolejce. Realny termin zajęcia się taką apelacja to rok 2024. Jej rozstrzygnięcie może odbyć się na jednej rozprawie, ale może oznaczać np. skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania w Toruniu.