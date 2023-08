Toruń. Rekrutacja do przedszkoli: tyle jest miejsc dla przedszkolaków w miejskich placówkach

Przedszkola w Toruniu. Tyle jest miejsc dla dzieci

- Patrząc na demografię, mamy zdecydowany nadmiar miejsc w edukacji przedszkolnej. Zarówno w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych jak i niepublicznych. To wygląda dobrze, ale miejmy świadomość, że Toruń to ośrodek metropolitalny i z tych miejsc w przedszkolach korzystają również dzieci mieszkające poza miastem - powiedział prezydent na konferencji prasowej 3 sierpnia.

Jednocześnie podkreśla, że liczba ta codziennie się zmienia przez kolejnych chętnych do posłania swoich dzieci do przedszkola, jak i zmiany decyzji co do placówki. - Największa popularnością cieszy się przedszkole najnowsze, nr 18 na osiedlu Jar - dodaje Łukaszewska.