Toruń. Rynek wynajmu mieszkań odbił się po pandemii. Ile trzeba dziś zapłacić?

- Obecnie hitem są JAR i Wrzosy, gdzie trzeba zapłacić średnio 35 złotych za metr - wyjaśnia pani Karolina. - To więcej, niż np. na Słonecznych Tarasach (30 zł), które są bliżej centrum. Wynika to z tego, że po pandemii pojawia się coraz więcej freelancerów pracujących w domu, którzy nie muszą patrzeć na dojazd do pracy. Stąd też bierze się zmiana zainteresowania liczbą pokoi. Kiedyś najlepiej wynajmowały się mieszkania dwupokojowe, obecnie trzypokojowe, bo jeden przeznaczany jest na gabinet. Popularność JAR-u bierze się też z tego, że tam wszystko jest nowe, a ludzie to lubią. Poza tym jest blisko do lasu. Jak zawsze popularne jest Chełmińskie Przedmieście. Dużym zainteresowaniem cieszy się też Rubinkowo i Osiedle Na Skarpie, gdzie z kolei atutem jest rozwinięta infrastruktura. Jak już wspominałam, w modzie są także Winnica i Jakubskie Przedmieście, zwłaszcza jeśli chodzi o apartamenty, za to ludzie generalnie uciekają ze starówki.