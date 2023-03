Toruń. Seks nastolatków przed sądem! Robert J. dał dziewczynie pieniądze na pigułki poronne. 19-latkowi grozi więzienie

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

Współżycie z małoletnią, czyli osobą mającą mniej niż 15 lat, to przestępstwo zagrożone surową karą. Nawet, jeśli nie było przemocy, nakłaniania, tylko chęć z obu stron. Bywa że chodzi o pary, w których ona ma 14 lat, a on - 18. Jeśli chłopak jest pełnoletni, odpowiada za to przestępstwo przed "dorosłym" sądem. Taka też jest sytuacja Roberta J.