Toruń. Sprawca wypadku na Ugorach miał ponad 1 promil alkoholu we krwi! Co dalej z rondem?

Już pierwsze komunikaty policji informowały, że kierowca nie był trzeźwy. Obecnie wiemy już, że w jego krwi wykryto promil alkoholu.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierowca BMW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu po ścieżce dla rowerów cykliście, doprowadzając do zderzenia. W konsekwencji 68-letni rowerzysta został przetransportowany do szpitala. Z uwagi na charakter jego obrażeń zdarzenie drogowe zostało zakwalifikowane jako wypadek. Policjanci ustalili, że kierujący BMW był pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Rowerzysta był trzeźwy. Według obowiązujących przepisów nietrzeźwemu sprawcy wypadku drogowego grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności.