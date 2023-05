Toruń. Święcenia kapłańskie w katedrze. Diecezja ma nowych księży [zdjęcia]

- W życiu diecezji są dni radości i nadziei - mówił podczas uroczystości w katedrze bp Śmigiel. - Dziś sześciu naszych braci staje w katedrze toruńskiej, by otrzymać święcenia prezbiteratu. Jest to odpowiedź na Chrystusowe wezwanie. Święcenia przyjmujemy we wspólnocie i dla wspólnoty. Wiara nie jest naszą prywatną sprawą, co więcej, oznacza to, że nic z tego, co dostajemy od Boga nie jest dane dla nas samych. Warto dlatego mówić o swojej wierze innym i dzielić się nią. Szczególnie kapłaństwo nie jest dane dla nas samych.

Przed rokiem święcenia w toruńskiej katedrze przyjęło również sześciu diakonów. W 2021 roku było ich czterech, a w 2020 - ośmiu.