Toruń. Tor-Tor gotowy do jazdy. Na razie ruszy płyta boczna, we wrześniu główna

O sprawie rozmrożenia Tor-Toru głośno było na początku tego roku. Miasto w ramach oszczędności chciało wyłączyć z eksploatacji obiekt aż na pięć miesięcy. Ostatecznie, po protestach klubów i rodziców małych sportowców termin ten zmniejszono do trzech, ale pod warunkiem, że będzie wystarczające zapotrzebowanie. Obiekt miał przejść remont i zostać otwarty na początku sierpnia. Najpierw płyta główna, a później, po około czterech tygodniach boczna.

Awaria spowolniła remont Tor-Toru

W połowie lipca doszło jednak do nieoczekiwanego incydentu. Pojazd jednego z podwykonawców firmy przeprowadzającej remont uszkodził rurę doprowadzającą wodę amoniakalną do instalacji mrożącej. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale wypadek mocno skomplikował dalsze prace. Nie wystarczyło bowiem wymienić samej rury, trzeba było wyremontować całą instalację i przeprowadzić próby szczelności. A te prace to kolejne dni zwłoki.