Czy szczury w Toruniu stanowią zagrożenie? Gdzie jest ich najwięcej?

W poniedziałek (5 lutego) minął termin składania ofert na wykonanie dwóch akcji deratyzacji wzdłuż prawego i lewego brzegu koryta Strugi Toruńskiej na odcinku od ulicy Batorego do ujścia Strugi do Wisły. Akcja ma być wykonana poprzez aplikację trutki bezpośrednio do nor i jej utrzymanie w dwóch miesiącach - kwietniu i październiku. Miasto było zobligowane do tego uchwałą Rady Miasta z 12 maja 2016 roku.