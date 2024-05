Toruń. W nocy z piątku na sobotę drogowcy będą pracowali pod wiaduktami przy Dybowskiej i pl. AK

Drogowcy wspólnie z pracownikami Toruńskich Wodociągów zajmą się w nocy z piątku na sobotę wiaduktami przy pl. Armii Krajowej oraz ul. Dybowskiej, które podczas ulew są bardzo często zalewane. Przypomnijmy, że podczas niedzielnej ulewy strażacy znów musieli wypompowywać wodę spod wiaduktu przy pl. AK, pomagali również ewakuować samochód, który utknął w zalanym przejeździe.

- Nocne prace pod dwoma toruńskim wiaduktami rozpoczną się dziś od godziny 22.00. Najpierw Toruńskie Wodociągi wyregulują urządzenia. Pod wiaduktem na placu AK będą to wpusty, a na Dybowskiej włazy studni - informuje rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg, Agnieszka Kobus-Pęńsko. - Po zakończeniu tych prac rozpoczną się naprawy nawierzchni pod obiektami. Mogą one potrwać do soboty (25 maja) nawet do godzin przedpołudniowych. Warto dodać, że na czas powadzonych prac zarówno tych które obejmą regulację studni, jak i roboty drogowe wiadukty będą przejezdne. Ruch będzie odbywał się przy miejscowych zwężeniach i wygrodzeniach jezdni.