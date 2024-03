Toruń. Torowisko na osiedlu Na Skarpie będzie kompleksowo zmodernizowane

W zielonej technologii

Tak jak na wszystkich modernizowanych w ostatnich latach torowiskach tam, gdzie będzie to możliwe, torowisko ma zostać zaprojektowane w technologii zielonej. Ponadto perony zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Na pętli Olimpijska powstanie również kontenerowa podstacja trakcyjna zasilająca linię tramwajową od pl. Daszyńskiego do tej pętli włącznie oraz stanowisko do napiaszczania tramwajów.